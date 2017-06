Extra geld vrijgemaakt voor Wantijbad in Dordrecht

Het Wantijbad in Dordrecht

Het Wantijbad in Dordrecht krijgt extra subsidie om lekkages te kunnen repareren. Per dag loopt vijftig kuub water weg door kapotte leidingen. Het diepe bad was daardoor al weken gesloten.

De gemeente Dordrecht wil dat het Wantijbad zo snel mogelijk weer open gaat. Ze betaalt daarom de ruim 43.000 euro reparatiekosten. Dat geld komt bovenop de normale subsidie van 60.000 euro dat het Wantijbad jaarlijks ontvang. Als alles goed gaat kan er begin juli weer gezwommen worden in het diepe gedeelte van het Wantijbad.