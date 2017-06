CDA: Arcadehallen zijn niet voor kinderen

In Gamestate in Rotterdam-Zuid staan tientallen spelautomaten en flipperkasten. Spelletjes waarmee je tickets kunt winnen die je kunt verzilveren voor prijzen zoals ipads. Volgens het CDA is deze hal niets minder dan een 'kindercasino.'

De arcadehallen van Gamestate zijn het Rotterdamse raadslid Sven de Langen een doorn in het oog. Hij nam met zijn Utrechtse CDA-collega het initiatief om de hallen aan te pakken. "Ik vrees dat kinderen snel verslaafd raken aan deze spellen, dat kan leiden tot gokverslaving. Daarnaast vind ik dat we deze cultuur van hebberigheid niet moeten willen in Rotterdam."

Gamestate opende vorig jaar een vestiging in Rotterdam en Utrecht, naast de eerste vestiging in Kerkrade. CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg vraagt staatssecretaris Dijkhoff paal en perk te stellen aan de arcadehallen.

Ook GGZ-instelling Antes maakt zich zorgen. "De methoden die de speelhallen gebruiken zijn zorgelijk. Er is onvoldoende in kaart gebracht hoe de risico’s van dit soort prikkels structureel worden tegengegaan", zegt een woordvoerder.

Directeur van Gamestate Roel Veltmeijer herkent zich niet in het beeld dat het CDA schept. "Wij zijn geen kindercasino. We bieden videospellen, sportgames en games zoals je die ook op de kermis of op je iPhone kunt vinden. Wij bieden geen gokautomaten aan. We zijn een ouderwetse arcade in een nieuw jasje gestoken."

Het verwijt dat er vooral voor prijzen wordt gespeeld en dat dit verslaving in de hand werkt, wuift hij weg: "Gasten komen voor het vermaak, de prijzen zoals een pop of een knuffelbeer, die gewonnen kunnen worden, zijn een leuk extraatje."