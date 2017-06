Dordtse Raad zet vraagtekens bij toekomst Bachfestival

De gemeenteraad van Dordrecht heeft twijfels over het bestaansrecht van het Bachfestival. Als het evenement niet beter gaat presteren en meer bezoekers gaat trekken, zal de subsidie worden afgebouwd of verdwijnen.

Burgemeester en wethouders stelden de raad voor om zes evenementen een speciale status toe te kennen, waarmee de subsidierelatie langdurig verankerd wordt. Op initiatief van Beter voor Dordt schrapte de gemeenteraad het Bachfestival uit dat rijtje.

"Het Bachfestival krijgt 130 duizend euro van de gemeente en 65 mille van de regio, maar trok in negen dagen 9500 bezoekers. Dat staat in geen enkele verhouding tot evenementen die véél meer bezoekers trekken", oordeelt Eline van der Vorm (BvD).

Kwaliteit

Beter voor Dordt kreeg bijval van CDA, SP en een deel van de VVD. Coalitiepartij CU/SGP en het gros van de oppositie vinden het onterecht om het evenement af te rekenen op het aantal bezoekers. "Kwaliteit is zeker zo belangrijk als kwantiteit", aldus Bert Staat (CU/SGP).

Wethouder Piet Sleeking was ook teleurgesteld over de beslissing van de gemeenteraad: "Ik vind het belangrijk, dat we een breed aanbod houden, dus naast grote publieksfestivals ook mooie evenementen voor een kleiner publiek."

Afspraak

Het Bachfestival hoeft nog niet te wanhopen, want de gemeenteraad sprak uit dat er aan de subsidie voor de edities in 2018 en 2020 niet getornd wordt. "Daar was een afspraak over gemaakt en daar moeten we ons aan houden", zegt Van der Vorm.

Wat er na 2020 met het Bachfestival gebeurt is ongewis. Vijf andere festivals mogen zich wel verheugen op een langdurige subsidierelatie: Dordt in Stoom, Big Rivers, Wantijpop, de Kerstmarkt en de Monumentendagen.