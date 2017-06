Discussie grondwater maakt emoties los in Rotterdam Noord

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam hadden hun handen vol om de soms chaotische discussie over het verhogen van het grondwater in goede banen te leiden. Discussie over de hoogte van het grondwater in Rotterdam Noord maakte dinsdagavond in de Agniesebuurt soms heftige emoties los.

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam hadden hun handen vol om de soms chaotische discussie over het verhogen van het grondwater in goede banen te leiden. In een meerjaren-project wil de gemeente Rotterdam een einde maken aan lekkende riolering. Door die lekken vloeit het grondwater weg en is daardoor in niveau verlaagd. Als de lekken zijn gedicht, stijgt het grondwater peil aanzienlijk. Daardoor kunnen souterrains van woningen vochtig worden of gaan lekken. Ook door klimaatverandering gaat het ook nog eens vaker en heftiger regenen. Veel aanwezigen wilden weten wat deze ontwikkelingen voor hun situatie betekent. Maar volgens ambtenaren is daarop moeilijk een antwoord te geven.