Paardenmarkt Oud-IJsselmonde viert jubileum

Van groot tot klein, van Fries tot Shetlandpony: de jaarlijkse paardenmarkt in Oud-IJsselmonde is er weer. Dit jaar is het de 40ste keer dat het evenement achtereenvolgens georganiseerd wordt.

Handelaren bekijken de paarden en onderhandelen met de eigenaren. Organisator is de krasse tachtiger Piet Hoepel: ''Trekpaarden, dat is het mooiste wat er is. Die komen uit Zeeland en het is heel bijzonder dat ze hier naar toe komen'', aldus Hoepel woensdagochtend op Radio Rijnmond. Eigenlijk bestaat de paardenmarkt al veel langer. Het is al sinds 1701 een traditie in Oud-IJsselmonde. Tot halverwege de jaren van de 50 van de vorige eeuw was het een goed gebruik. Maar omdat er tractoren kwamen en steeds minder paarden is er mee gestopt. Tot 1978. Toen hebben de winkeliers de paardemarkt weer in het leven geroepen. Nu ook met muziekoptredens en een grote braderie.