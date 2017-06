APM in Rotterdamse haven nog steeds plat na computeraanval

De tekst die op de computerschermen van APM is te zien na de hack.

De problemen bij de containerterminals van APM in Rotterdam en andere delen ter wereld duren nog steeds voort.

Bijna een etmaal na de ransomware-aanval, is het nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat het personeel weer aan het werk kan. Wel liet het bedrijf halverwege de ochtend weten dat de situatie onder controle is.

Een deel van de avondploeg van APM op de Maasvlakte werd dinsdag naar huis gestuurd. De storing heeft nog niet geleid tot opstoppingen van vrachtwagens die hun lading bij de twee APM-terminals op de Maasvlakte niet kunnen afgeven of ophalen.

RTV Rijnmond werd een paar uur eerder, vrijwel direct na de hack, via meerdere werknemers bij APM op de hoogte gesteld. Al snel bleek dat het computernetwerk van het havenbedrijf slachtoffer was geworden van een variant van het Petya-virus.

Hackers hebben de computers overgenomen door de bestanden erop te blokkeren en geven die pas weer vrij als er een betaling wordt gedaan.

In dit geval is dat overigens niet meer mogelijk omdat het emailadres van de hackers door een provider offline is gehaald. ''Wij staan geen misbruik toe'', aldus provider Posteo.

APM is onderdeel van het internationale concern A.P. Møller - Maersk. Ook andere delen van het concern zoals de rederijtak Maersk hebben last van de aanval. Wereldwijd werken er 86 duizend mensen bij het Deense bedrijf.

In onze regio hebben ook andere bedrijven last van het virus. Het gaat om bouwmaterialen leverancier Raab Karcher uit Vlaardingen en pakjesbezorger TNT.

Draaiboeken

Volgens havenwerkgeversvereniging Deltalinqs was het niet de vraag of zoiets zou gebeuren, maar wanneer.

''Je weet dat het kan gaan gebeuren, maar het is altijd heel vervelend'', zegt voorzitter Steven Lak van Deltalinqs.

''Het is vooral belangrijk hoe lang het gaat duren. Grote internationale concerns als APM hebben daarvoor draaiboeken klaarliggen. Eerst alle automatisering eruit en dan alles weer opnieuw opstarten."

Een ding is duidelijk volgens Lak: ''Grote geautomatiseerde terminals worden door de hack tot in de kern geraakt.''