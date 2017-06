Rotterdamse kolencentrales haken af bij project opslag CO2 in Noordzeebodem

Een Rotterdams proefproject voor de opslag van CO2 onder de Noordzeebodem staat op losse schroeven. De kolencentrales van Uniper en ENGIE op de Maasvlakte doen niet langer mee, is dinsdag bekend geworden. Ze vinden het project te duur.

De Nederlandse staat stopte al 150 miljoen in het project. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt te overwegen om subsidiegelden van beide bedrijven terug te vorderen. Ook gaat Kamp op zoek naar andere bedrijven in de Rotterdamse haven die wel willen meewerken aan het project.

Het project voor de opslag van CO2 is nodig om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Ondergrondse opslag van CO2 uit kolencentrales is één van de maatregelen.

Wethouder Pex Langenberg schrijft in een brief aan de gemeenteraad: "De gemeente gaat niet over het sluiten van kolencentrales. Maar dat beide bedrijven de mogelijkheid tot het reduceren van de CO2-uitstoot niet benutten, zal naar onze mening van invloed moeten zijn op de discussie over sluiting van de kolencentrales."

Natuur- en milieuorganisaties

Natuur- en milieuorganisaties zijn tegen de opslag van CO2 in de Noordzeebodem. Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief: "Dit project is altijd een valse belofte geweest, een excuus om nieuwe kolencentrales te bouwen. De eigenaren van de centrales breken nu definitief met hun belofte. Dat kan wat ons betreft maar één consequentie hebben: sluiting van de kolencentrales, uiterlijk in 2020."