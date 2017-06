Containerterminals APM wereldwijd plat door hack

Zeventien containerterminals van APM in Rotterdam en in andere delen van de wereld zijn dinsdag met succes aangevallen door hackers. Het gaat om een zogeheten ransomware-aanval. Door de digitale kaping ligt het werk op de Maasvlakte sinds 13.20 uur stil. Dinsdagavond iets voor 23.00 uur liet Maersk weten er alles aan te doen om het probleem op te lossen.

APM heeft twee terminals in de Rotterdamse haven. In ieder geval is de APM Terminal in New York ook getroffen en zijn er in Denemarken problemen. Moederbedrijf Maersk bevestigde al snel via Twitter dat er wereldwijd computerproblemen zijn:

Met ransomware worden computers overgenomen door hackers. Bestanden worden onleesbaar gemaakt. Pas als de besmette bedrijven of particulieren met geld over de brug komen, zijn de bestanden weer te gebruiken.

De gevolgen van de cyberaanval voor de haven van Rotterdam lijken vooralsnog beperkt. "Het gaat enkel en alleen om APM", aldus een woordvoerder van Maersk. Er zijn nog verschillende andere containerterminals in Rotterdam.

De terminal in Rotterdam wil vooralsnog niets zeggen over de onstane situatie en de gevolgen daarvan. De website van APM Terminals was halverwege de middag niet bereikbaar. Ook het telefoonverkeer lijkt plat te liggen.

APM telt wereldwijd 64 containerterminals in 60 landen. Er werken 20.000 mensen. APM is onderdeel van de AP Moller-Maersk organisatie. Ook andere takken van het wereldwijde concern zouden last hebben van de hack, zoals Maersk Line, Safmarine en Damco.

