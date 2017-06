Goudprijs vandaag

14 karaat goud 585 € 18,61

18 karaat goud 750* € 23,86

20 karaat goud 833 € 26,50

21 karaat goud 875 € 27,84

21,6 karaat goud 900 € 28,63

22 karaat goud 916 € 29,11

23 karaat goud 983 € 29,11



Wij hebben ons onlangs aangesloten bij Creditspas. We waren al een tijdje aan het kijken naar een manier hoe we onze klanten konden binden / belonen. Introduceren van een klantenkaart of een soort van zegel/ spaarboekje waar je uiteindelijk voor korting spaart.

En toen hoorde we via een vriendin van Creditspas. Zij vertelde ons over hun systeem waar de MKB’er centraal staat. Een serviceplatform met als doel meer klanten en betere prijzen voor de ondernemer waar de consument uiteindelijk ook van profiteert.

Dat klonk voor ons als een win win situatie. Een leuke manier om Maxgoud te profileren via hun kanalen. En onze klanten sparen automatisch punten door met hun pas hun aankopen te registreren. Daarnaast kunnen we leuke aanbiedingen voor ze doen via de website en de Creditspas app en maakt men ook kans op het winnen van leuke prijzen of het terugwinnen van het aankoopbedrag. Daarnaast doneert iedereen automatisch een stukje aan het goede doel.

Het voordeel van Creditspas ten op zichte van andere systemen is dat je zo makkelijk met andere lokale ondernemers in contact komt, en de klanten sparen niet alleen bij ons voor leuke kortingen maar ze kunnen met deze pas bij alle aangesloten ondernemers sparen en voordeel krijgen. Dus je biedt je klanten zo ook iets extra’s op allerlei gebieden niet alleen op shopping gebied maar ook voor wonen en verhuizen, sport, horeca, beauty&wellness, reizen en mobility.

