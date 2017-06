Minder zelfmoorden in Zuid-Holland

Het aantal mensen dat zelfmoord pleegt in Zuid-Holland is opnieuw afgenomen. Vorig jaar ging het om 236 mannen en 104 vrouwen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag.

Een paar jaar geleden maakten in onze regio nog tientallen mensen meer een einde aan hun leven.

In heel Nederland neemt het aantal zelfmoorden licht toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijkt het cijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau.

Groningen is koploper van de provincies. Daar maakten 14 mensen per 100.000 inwoners een einde aan hun leven, tegen 9 in Zuid-Holland. Ophanging is veruit de populairste methode, op afstand gevolg door medicijnen/alcohol en voor de trein springen.