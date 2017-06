Kleuterjuf Dolores neemt na 44 jaar feestelijk afscheid

Het zit er op voor de Rotterdamse kleuterjuf Dolores. Na 44 jaar juf te zijn geweest voor zeker 1200 kleuters kreeg ze woensdag een feestelijk afscheid op de Montessorischool Kralingen.

''Het is een heel bijzondere dag voor me'', zegt Dolores op Radio Rijnmond. ''De kinderen houden je jong. De liefde en de blijdschap die je iedere dag weer hebt met de kinderen, daar hou je het mee vol.''

In de jaren heeft ze de kinderen en het onderwijs stevig zien veranderen. ''De kinderen zijn wel mondiger geworden en de werkdruk is toegenomen.''

Ook de directeur van Montessorischool Kralingen gaat haar missen. ''We vinden het heel erg, want juf Dolores is nog een oude ' klosser '. Vroeger was het kleuteronderwijs nog een apart vak'', zegt directeur Bakker.

''Niets ten nadele van de kleuterjuffen nu, maar die vroegere groep mensen heeft heel degelijk kleuteronderwijs gehad. Die wisten echt heel goed hoe je kleuters les moest geven.''