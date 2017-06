10 jaar cel geëist voor doodsteken man in Rotterdam

Man neergestoken in Voorstraat, Rotterdam-West (Foto: MediaTV)

Justitie heeft tien jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in de Voorstraat in Rotterdam-Delfshaven. Dat gebeurde in juli vorig jaar voor een café.

Aan de steekpartij was een ruzie voorafgegaan tussen de 47-jarige verdachte en het slachtoffer. De verdachte zwijgt en daarom is onbekend waar de ruzie over ging. Geen van de getuigen heeft de steekpartij gezien. Volgens de advocaat van de verdachte is er daarom geen bewijs tegen zijn cliënt. Wel is op zijn kleding het bloed van het slachtoffer aangetroffen. Volgens advocaat Van der Biezen is het niet vreemd dat er bloed op de kleding van de verdachte zat, "omdat hij er met zijn neus bovenop stond." Na de steekpartij is een mes gevonden, waar het bloed van het slachtoffer ook op zat. Er zijn geen sporen van de Rotterdamse verdachte op aangetroffen. Justitie zegt dat het om een specifiek jachtmes gaat, met uitklapbaar snijgedeelte. De verdachte zou een maand voor de steekpartij een identiek mes hebben besteld op Marktplaats. De verkoper zegt ook de verdachte te herkennen als koper. De verdachte heeft eerder bij de politie verteld dat hij tijdens de fatale nacht ruzie had gehad en zich moest verdedigen. Daarbij zou hij alleen zijn handen hebben gebruikt. Op vragen over een eventueel mes heeft hij nooit willen antwoorden. Advocaat Van der Biezen:"Uit het niets werd een bakje friet uit zijn handen geslagen en werd mijn cliënt tegen de ruit van het café geduwd en bij de keel gegrepen. Hij was dus niet de agressor. Hij was een onschuldige man die een frietje stond te eten, totdat de problemen ontstonden." De nicht van het slachtoffer las namens de familie een verklaring voor in de rechtszaal. "Zijn moeder leeft sindsdien geïsoleerd. Zij heeft geen zin meer naar buiten te gaan. 's Nachts zou haar zoon bij haar langskomen en ze vertelt ook tegen iedereen dat hij nog leeft." De verdachte zei in een reactie:"Wat er is gebeurd, is heel spijtig voor de familie. Ik leef met hen mee en wens hen sterkte." De rechter doet over twee weken uitspraak.