Elia: Keuze voor Basaksehir ingegeven door gezin

Eljero Elia is niet over één nacht ijs gegaan met zijn keuze voor de Turkse club Basaksehir. Hoewel het voor velen een verrassende keuze was, heeft hij in het belang van zijn gezin voor deze stap gekozen.

"Ook met Fenerbahce heb ik gesproken," vertelt Elia in de sportschool van personal trainer Iwan Redan, waar hij werkt aan zijn conditie. "Zij moesten spelers verkopen voordat ze konden investeren en ik wilde duidelijkheid. Ook voor mijn kinderen, die moeten gewoon naar school kunnen. Ik wil niet laat instromen bij een club."

Dat hij zou vertrekken bij Feyenoord, stond al vast op het moment dat Feyenoord het kampioenschap binnenhaalde. Dat was al afgesproken toen hij twee jaar geleden in De Kuip arriveerde. "Ik heb van tevoren afspraken gemaakt met Martin van Geel en Gio. Iedereen wist het al, want ik ben altijd open geweest. Voor mij was het van begin af aan helder. Ik ben nu 30, ik wilde nog een keer een stap maken naar het buitenland."

Het leven in Istanbul

Elia is niet de eerste Nederlander die in de Turkse metropool gaat wonen en werken. Spelers als Robin van Persie, Wesley Sneijder en Nigel de Jong zijn er ook actief. Elia sprak met landgenoten over de situatie in Istanbul, waar het recent vaak onrustig is.

"Ik heb met Wesley Sneijder en Nigel de Jong gesproken. Zij zeggen dat het sterk wordt overdreven wat er in Istanbul gebeurd. Ook in België, Engeland of Italië gebeurt er tegenwoordig veel, het is nergens meer veilig. Als je constant bang moet zijn, dan zou je altijd binnen moeten blijven en heb je niets meer aan het leven."

Ook een financiële keuze

Hij doet er niet moeilijk over. Het gezin staat op één. De sportieve ambities zijn er ook nog steeds. Maar ook vanwege het geld maakte Elia de keuze voor Basaksehir, de club die goede contacten heeft met president Erdoğan en de regeringspartij.

"Het is een nieuwe club, ze hebben vier jaar geleden een doorstart gemaakt. De club van Erdogan inderdaad. In die vier jaar spelen ze op het hoogste niveau en hebben ze Europees voetbal afgedwongen en nu zelfs voorronde Champions League. Er zijn veel jonge talenten, die ook in het nationale team spelen. Ik ben gehaald als iemand die creatief en beslissend kan zijn en jongere spelers helpen. En ze betalen meer dan Feyenoord, het is netto in Turkije, dat zijn ook de feiten."