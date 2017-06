'Conciërge' uit Rhoon aangehouden voor babbeltrucs

Foto: Thijs Kern

Een man uit Rhoon is woensdagochtend aangehouden voor meerdere oplichtingszaken. De man is sinds januari dit jaar succesvol geweest met babbeltrucs in Ommoord, Lage Land, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

De verdachte had het vooral voorzien op oudere dames in seniorencomplexen. Hij deed zich de ene keer voor als monteur en de andere keer als conciërge. Op die manier wist hij zich bij diverse ouderen naar binnen te praten. De man heeft naar schatting duizenden euro's buit gemaakt door onder meer sieraden, geld en bankpassen te stelen. Na politieonderzoek, het bekijken van camerabeelden en een oproep in Bureau Rijnmond kwam de politie de 28-jarige man op het spoor. Hij mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.