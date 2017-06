Te gast in Rijnmond Nu: Lee Towers

Hij schrok zich te pletter toen hij op Hilversum 1 Willem Duys over hém hoorde praten. Het gebeurde écht: Willem 'O' Duys besteedde aandacht aan de 'zingende kraanmachinist'. Wat volgde was een stroom aan gouden platen, volle zalen en een hele generatie die bij de huisarts kwam met kramp aan de elleboog.

Hij krijgt vrijdag in het Nieuwe Luxor de Edison Oeuvreprijs voor zijn "buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek".

Ruud de Boer praat een uur lang met de artiest met een indrukwekkende prijzenkast: Lee Towers.

