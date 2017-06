Afstuderen op een poepbeleving

Van poepen een prettige beleving maken. Het is één van de afstudeerprojecten van studenten 'Verpakkingsontwerp' van de Rotterdam Academy. De allereerste lichting HBO'ers studeert daar deze maand af.

Een 'Bij de Hand' houder met een wc-rol, 'Keurige Krent spray' en een plateau voor je iPhone, dat bieden Pieter en Robbert van opleiding Arts&Craft aan met het hun merk Buttler . "En een poepdoos waar je iemand een jaar lang gratis wc-papier mee cadeau kunt doen", zegt Pieter.

Pieter en Robbert van de opleiding Arts&Craft hebben het merk Buttler bedacht omdat er geen enkel merk toiletpapier en aanverwante artikelen is wat ze als jongeren echt aanspreekt.

"Je kunt bij ons zelfs een abonnement nemen en dus nooit meer zonder wc-papier komen te zitten", zegt Robbert

Trots

Ronald van de Poel van de Rotterdam Academy is trots op de allereerste lichting afstudeerders Verpakkingsontwerp. "Het is een opleiding die is ontstaan omdat bedrijven er dringend om vroegen. Een klant wil tegenwoordig geen gewone verpakking meer maar een beleving met alles erop en eraan", zegt Van der Poel.

De nieuwe lijn toiletartikelen en vele andere projecten zijn te zien op de afstudeerexpositie in het Oceaanhuis in Rotterdam. Buttler komt aan het einde van dit jaar op de markt.