Sparta oefent niet tegen NAC

Sparta gaat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet op 18 juli oefenen tegen NAC Breda. Beide ploegen staan in de derde speelronde van de eredivisie al tegenover elkaar.

NAC was tot nu toe de enige eredivisionist waartegen Sparta zou gaan oefenen. De enige profclub waar de ploeg van trainer Alex Pastoor het nu opneemt, is het SC Cambuur van oud-Excelsior trainer Marinus Dijkhuizen. Verder oefent Sparta tegen SSS, PPSC, V.O.C en VV Goes.

Sparta gaat nog wel op zoek naar een vervangende sparringspartner. NAC heeft die al wel gevonden. De club oefent nu tegen Gençlerbirliği, de nummer acht uit de Turkse competitie.