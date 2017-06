Versterking uit buitenland voor Rotterdam

HC Rotterdam heeft de selectie voor volgend seizoen versterkt met een Spanjaard en een Brit. Albert Beltran komt over van Atletic Terrassa en Nick Catlin maakt de overstap naar Rotterdam van East Grinstead.

"Albert is een jonge aanvaller die juist met Terrassa kampioen van Spanje is geworden en die recent is opgenomen in de Spaanse selectie voor de Hockey World League in Zuid‐ Afrika,’’ vertelt Rotterdam‐bestuurslid Mark van Rijn op de clubsite. "Nick komt sinds 2009 uit voor Engeland en heeft ervoor gekozen nu even niet beschikbaar te zijn voor de nationale ploeg. Deze twee spelers zijn een uitstekende versterking voor onze selectie.’’

De jeugdspelers Nick van Trigt en Hugo Mann stromen vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste team en Sijbrand Bolhuis doet dat vanuit het tweede. Van buitenaf worden ook jeugdinternational Tjep Hoedemakers en Rolf Steenmester toegevoegd. Hoedemakers komt over van HC Oranje-Rood en Steenmester van Beeston uit Engeland.