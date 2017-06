Feyenoord mist boot met beloftenteam

Feyenoord kan het plan om in het seizoen 2018/2019 met een beloftenteam in de voetbalpiramide in te stromen niet uitvoeren. De komende twee seizoenen zullen er geen extra beloftenteams toegelaten worden. Dat is de uitkomst van gesprekken van de KNVB met clubs uit het betaalde- en amateurvoetbal.

De afgelopen periode hebben veel toonaangevende amateurclubs geklaagd over de beloftenteams in de top van het amateurvoetbal. Een veelgehoorde klacht is dat de clubs aantoonbaar inkomsten mislopen doordat de beloftenelftallen nauwelijks supporters meenemen naar uitwedstrijden. Ondanks de klachten van de clubs, besloot de KNVB met ingang van het seizoen 2018/2019 nog eens extra beloftenteams van bvo's toe te voegen aan de amateurcompetities. Amateurclubs kwamen in opstand en dat wordt nu dus teruggedraaid. De KNVB gaat op zoek naar een oplossing die voor beide voetbaltakken acceptabel is, maar heeft daar nog geen termijn voor aangegeven.