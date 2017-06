Ongeloof over houding gemeente Rotterdam bij ontslagen 'mensen met een krasje'

Medewerkers van Magis010 werken onder meer in de groenvoorziening en in kringloopwinkels

Vakbonden FNV en CNV zijn teleurgesteld over de rol van de gemeente Rotterdam bij de ontslagen van Magis010. De vakbonden hebben de afgelopen maanden meerdere keren geprobeerd met wethouder Struijvenberg in gesprek te gaan over het contract, maar die vond een gesprek niet nodig.

Vanaf 1 januari 2018 verliezen ruim 300 medewerkers hun baan bij de organisatie die mensen met een handicap begeleidt bij het werk. Het gaat om zo'n 80 mensen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken en ongeveer 230 SW-medewerkers (sociale werkvoorziening), medewerkers met een arbeidsbeperking. Mensen in die laatste groep worden herplaatst binnen de gemeente, daarom vond wethouder Struijvenberg een gesprek met de vakbonden niet nodig. Over de overige 80 mensen zonder beperking wilde de gemeente ook niet in gesprek. "Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente niet de verantwoordelijkheid voelt om met ons over deze mensen in gesprek te gaan", zegt een FNV-woordvoerder. Onzeker

Volgens de vakbonden heerst er onrust onder de medewerkers van Magis010 en is nog onduidelijk welk werk ze vanaf volgend jaar gaan doen en onder welke omstandigheden. Volgens de vakbonden heerst er onrust onder de medewerkers van Magis010 en is nog onduidelijk welk werk ze vanaf volgend jaar gaan doen en onder welke omstandigheden. Zo hebben sommige medewerkers behoefte aan een prikkelarme werkomgeving en zijn

de locaties waar de gemeente beschut werk aanbiedt vol. Het FNV en CNV roepen de wethouder op om alsnog met hen in gesprek te gaan over de toekomst van deze mensen. Protest

De opzegging van het contract kwam aan het licht toen de gemeente voor de 80 medewerkers ontslag aanvroeg bij het UWV. Op

De opzegging van het contract kwam aan het licht toen de gemeente voor de 80 medewerkers ontslag aanvroeg bij het UWV. Op 15 juni protesteerden tientallen Magis010 medewerkers met een lichte beperking voor het stadhuis van Rotterdam.