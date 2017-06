Huiszoekingen in Rotterdam wegens 'bierfraude'

In Rotterdam heeft opsporingsdienst FIOD meerdere huizen doorzocht vanwege bierfraude. De verdachten zouden vaten vol merkloos bier hebben voorzien van logo's en merknamen zodat het leek alsof er Heineken en Amstel bier in zat.

Het bier werd onder die merknamen ook getapt en verkocht, maar er was geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus de FIOD die het onderzoek startte na een aangifte.

Niet alleen in Rotterdam werden panden doorzocht, de FIOD ging ook langs in Nijkerk, Putten, Heusden en Linne. Daarbij nam de politie administratie en bierdoppen in beslag.

Bij de huiszoekingen is niemand aangehouden. Hoe groot de fraude is, zegt de FIOD niet.