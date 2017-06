Column: Mohamed Anfal kan geen verstoppertje meer spelen

Beste Mohammed Anfal,

Vanaf de perstribune in de raadszaal heb ik je nu ruim een jaar goed kunnen gadeslaan. En ik kan me wel voor mijn kop slaan want je zit potdorie recht onder me, maar ik heb je niet één keer gevraagd hoe het voor jou is als ‘enige allochtoon’ bij Leefbaar Rotterdam.

Wel is me opgevallen dat je zo stil was. En ik moet toegeven, ik heb je weggezet als grijze muis en niksnut. Iemand in de schaduw. Je nam geen deel aan de debatten en je stemde gewoon mee met je partij Leefbaar.

Nu blijkt daar een heel ander verhaal achter schuil te gaan. Jij had een stereotype beeld van Leefbaar als een racistische partij. Dat beeld veranderde compleet toen Leefbaar-raadslid Dries Mosch je terzijde stond bij een conflict met de gemeente.

Je was aangenaam verrast. Je hebt je zelfs aangesloten bij Leefbaar en je wordt tot je eigen verrassing raadslid. Onervaren maar met de beste intenties ga je aan de slag met wellicht in je achterhoofd dat je een goed voorbeeld bent van een geboren Marokkaan die hard werkt en de taal spreekt.

Maar het gaat schuren. Leefbaar beukt hard in op moslims, Marokkanen en allochtonen die zich niet of onvoldoende aanpassen aan de Rotterdamse samenleving. Achter de schermen vertel je je Leefbaar-collega’s over de horten en stoten van de integratie en je put daarbij uit voorbeelden uit je eigen omgeving.

In de politieke arena gaan alle nuances verloren. De toon van Leefbaar verhardt als ook de Turkse kwestie de grenzen van Rotterdam bereikt. Je schuift nog altijd trouw aan bij de raadsvergaderingen, stemt ook trouw met Leefbaar mee, maar in je hoofd heb je al afstand genomen.

Je mentor binnen Leefbaar, Dries Mosch, noemt je een alleraardigste gozer. Het was hem wel opgevallen dat je enthousiasme voor de politiek was weggeëbd, maar hij had daar niet veel achter gezocht. Je had namelijk al aangegeven dat je na deze raadsperiode wilde stoppen bij de partij.

Maar dan verbaas je deze week vriend en vijand. Je stapt uit Leefbaar en steekt over naar de grootste criticaster van deze partij, het door de islam geïnspireerde NIDA. Je wilt naar eigen zeggen in negen maanden nog goedmaken waar je 3,5 jaar met Leefbaar meestemmen spijt van hebt.

Ook ik wil iets goedmaken. Ik heb spijt dat ik eerder niet eens op je ben afgestapt. Maar je geeft me geen kans. Je beantwoordt telefoon noch sms. Via je nieuwe partij NIDA krijg ik je ook niet te spreken.

Maar donderdag moet je vanuit de schaduw de politieke arena betreden en sta je volop in de schijnwerpers. Want sinds je overstap staan de zaken er wel even heel anders voor. Jouw ene zetel zorgt ervoor dat de coalitie haar meerderheid kwijt is.

En het gaat donderdag wél ergens over, want de raad debatteert over de Waterfront-fraude. Als er een motie van wantrouwen ingediend wordt tegen Leefbaar-wethouder Schneider, dan bepaal jij zijn politieke lot. Door jouw stem kan de oppositie de wethouder naar huis sturen. Wordt dat je eerste goedmakertje?

Ik ben benieuwd naar je entree in de raadszaal. Een vraag cirkelt door mijn hoofd: mag je als ‘dissident’ je vaste stoel in het vak van je voormalige vrienden van Leefbaar innemen? Zo niet, wie wil met je ruilen? En hoeveel dodende blikken moet je weerstaan?

Een ding is zeker: je kan je niet langer verstoppen en tijdens het debat wordt er wat van je verwacht, maar ik weet niet of je dat beter bevalt. Ik zal er weer zijn op de perstribune en dit keer zul je niet aan mijn aandacht ontsnappen.

Zal ik je na afloop trakteren op een goede borrel, in ruil voor een goed gesprek?

Tot gauw.

Marion Keete, politiek verslaggever RTV Rijnmond.