Sparta hoopt snel op handtekening Pogba

pogba

Sparta wil deze week de optie in het contract van Mathias Pogba lichten, waardoor de spits ook dit seizoen op Het Kasteel zal spelen. Voor de Guinees wordt het dan zijn tweede jaar in Rotterdam. Beide partijen zijn nog in onderhandeling.

De broer van wereldster Paul Pogba werd aan het begin van het vorige seizoen overgenomen van het Schotse Partick Thistle. In veertien duels maakte hij vier doelpunten. Sparta is wel druk bezig met het zoeken van een nieuwe spits.