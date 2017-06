Van Bronckhorst slaat eerste paal van nieuwe trainingscomplex

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft woensdagmiddag de eerste paal geslagen van het nieuwe trainingscomplex van Feyenoord op de plek van de voormalige voetbalclub RVV Hillesluis. Bij het begin van volgend seizoen moet dat in gebruik worden genomen.

Feyenoord wil door het nieuwe trainingscomplex een rustigere werkomgeving voor de selectie bewerkstelligen. De vrees van veel supporters is dat er nog meer trainingen achter gesloten deuren gaan plaatsvinden. "Het is aan de trainer om te beslissen of de training openbaar of besloten is. Je ziet dat topprestaties geleverd worden in een topsportomgeving. Dat is geen omgeving waar iedereen in- en uitloopt. Dat hadden wij niet en dat was niet topsportwaardig. Dat gaat nu wel gebeuren en dat is hard nodig. Zeker als je structureel bij de top wil blijven meedoen', zegt scheidend algemeen directeur Eric Gudde.

Trainer Giovanni van Bronckhorst genoot van het slaan van de eerste paal en sprak na afloop ook over zijn eerste nieuwe aanwinst van het seizoen: Jean-Paul Boëtius. "Ik ben blij dat hij weer voor Feyenoord gaat spelen. Hij krijgt het vertrouwen van mij en van de club om zich hier te gaan ontwikkelen."