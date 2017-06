Binnenbrand bij DuPont in Dordrecht

De brand werd bestreden door de bedrijfsbrandweer van DuPont en Chemours (Foto: Sylvio Pinas)

Bij DuPont aan de Baanhoekweg in Dordrecht is woensdagavond gedurende korte tijd een binnenbrand geweest. De brand ontstond rond 21.45 uur in de fabriek van ethyleen copolymeren, een kunststof die onder meer gebruikt wordt voor verpakkingen.

De brand werd bestreden door de bedrijfsbrandweer van DuPont en Chemours in samenwerking met de brandweer van Dordrecht. Om 22:05 uur werd het sein veilig gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. DuPont is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.