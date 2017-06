'Schneider voorzag dat de oppositie hem pootje wilde lichten'

Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) voorzag dat de oppositie hem pootje zou lichten in het raadsdebat donderdag over de raadsenquête naar de miljoenenfraude bij Waterfront en heeft zijn knopen geteld. Dat is volgens het Leefbaar-raadslid Dries Mosch de afweging die de afgetreden wethouder heeft gemaakt. Zelf wil Schneider buiten een korte schriftelijke verklaring niet reageren.

Volgens partijgenoot Mosch heeft Schneider op eigen houtje gehandeld. Binnen Leefbaar was niemand eerder vandaag op de hoogte van een aanstaand vertrek.

Met een grote zucht neemt Dries Mosch de telefoon op. Het is voor Leefbaar een hele zware week. Dit is het tweede duveltje uit een doosje: eerst de omstreden overstap van het Leefbaar-raadslid Mo Anfal naar de oppositie en nu het vertrek via de achterdeur van de Leefbaar-wethouder Schneider.

Geen vertrouwen

Ronald Schneider struikelt omdat een meerderheid van de raad geen vertrouwen meer in hem heeft. "Ronald is een knokkertje maar deze wedstrijd kon hij niet meer winnen", zegt Mosch aan de telefoon.

Door de overstap van Anfal naar oppositiepartij NIDA waren de spelregels van de wedstrijd te onvoorspelbaar geworden en een eensgezinde oppositie zou hem met een motie van wantrouwen naar huis kunnen sturen.

Dat laatste is de wethouder voor. Met dank aan de oppositie heeft Schneider zich in 2014 in het zadel geholpen en wederom met dank aan de oppositie stapt hij voortijdig op.

"Never a dull moment in Rotterdam", besluit het Leefbaar-raadslid Dries Mosch met lichte zelfspot. Morgen zal het raadsdebat over de miljoenenfraude zonder hoofdpersoon plaatsvinden.