Oppositie: 'Schneider ontloopt zijn verantwoordelijkheid voor debacle Waterfront'

De oppositie heeft geen goed woord over voor het voortijdige aftreden van Leefbaar-wethouder Ronald Schneider. Als reden voor het bijltje erbij neerleggen, geeft Schneider als de nieuwe politieke situatie. Onzin, zeggen PvdA, SP en GroenLinks. Zijn politieke lot was ook zonder de overstap van Anfal naar de oppositiepartij al getekend.

SP-raadslid Leo de Kleijn: "Eén ding is volstrekt duidelijk. Schneider gooit zijn aftreden op de ontstane politieke situatie en dat is niet eerlijk. Zijn zaak was zo zwak dat hij het niet zou hebben gered. Er was geen vertrouwen en geen draagvlak meer in de raad, ook zonder de overstap van Anfal."

PvdA-raadslid Leo Bruijn: "Als hij vindt dat hij in het Waterfront-dossier niet verkeerd heeft gehandeld, dan vind ik het vreemd dat hij het niet opneemt in de raad."

GroenLinks-raadslid Arno Bonte: "De echte reden is een mes in de rug uit zijn eigen partij."

Volgens de oppositie is het argument van de overstap van Anfal een drogreden. Binnen Leefbaar zou een klein aantal raadsleden overwegen een motie van wantrouwen tegen Schneider te steunen mocht het tijdens het Waterfront-debat zover komen.

Irritatie

Het aftreden van Schneider wekt ook irritatie op bij de oppositie omdat hij nu geen politieke verantwoordelijkheid meer aflegt en in zijn korte verklaring wel schrijft dat hij overtuigd is dat het college de juiste bestuurlijke en juridische stappen in het Waterfront-dossier heeft gezet.

Daar is de oppositie het totaal niet mee eens en ze kunnen Schneider daar niet meer op ondervragen. SP-raadslid Leo de Kleijn: "Je kan het niet maken dat je een paar lagere ambtenaren de schuld geeft en vervolgens zelf zeggen dat je het goed hebt gedaan. Hij had moeten weten dat er wat aan de hand was en hij had eerder moeten ingrijpen."

Nu mag wethouder Adriaan Visser (D66) zijn borst natmaken. Het raadsdebat over de Waterfront-fraude donderdag gaat door en hij zal als wethouder Organisatie de politieke verantwoordelijkheid in zijn eentje moeten gaan dragen.

De raadsenquêtecommissie concludeert dat voorkomen had kunnen worden dat de fraude bij het voormalige poppodium Waterfront vijf jaar lang onopgemerkt is gebleven.

Achter de schermen zou Leefbaar voorzorgsmaatregelen hebben getroffen ter voorbereiding op een eventuele val van Schneider en de Capelse wethouder Dick van Sluis (broer van de Rotterdamse oud-wethouder Wim van Sluis) hebben benaderd.