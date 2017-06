Zogenaamde verwarmingsmonteur aangehouden

BR1723_babbel03

Gisterochtend heeft de politie een 28-jarige man uit Rhoon aangehouden. Vorige week toonden wij hem nog in Bureau Rijnmond toen hij toesloeg in de Klapwieik in Rotterdam Oost. Nu zit hij vast. Hij deed zich voor als verwarmingsmonteur of concierge en drong zo de huizen van de slachtoffers binnen om vervolgens pinpassen, sieraden en geld te stelen. Er zijn tot nu toe diefstallen bekend in Rotterdam Ommoord, Lage land, Capelle en Krimpen.