Eerdmans: het was moedig geweest als Schneider zich had verdedigd

''Ronald Schneider belde mij gisteravond dat hij er mee stopt. Ik had het moedig gevonden als hij zich had verdedigd in het Waterfront-debat maar ik respecteer deze beslissing." Dat zei wethouder Joost Eerdmans donderdagochtend op Radio Rijnmond over het opstappen van zijn partijgenoot van Leefbaar Rotterdam.

Schneider zou zich als wethouder later vandaag in de gemeenteraad verantwoorden inzake het rapport over de fraude rond het voormalige poppodium Waterfront aan de Boompjeskade.

''Ik vond het juist heel moedig dat hij het wel zou doen, ondanks het zeer krappe draagvlak dat hij tegemoet zou zien'', zegt Eerdmans.

Volgens Eerdmans heeft Schneider de afweging zelf gemaakt. ''We hebben er urenlang in de fractie over gesproken en uiteindelijk heeft hij zelf deze afweging gemaakt.''

''Hij heeft toch gemeend op het laatste moment het niet te doen omdat hij helemaal geen heil zag om het nog te redden. Dat is een afweging die je moet respecteren. Al met al een wijs besluit om de handdoek in de ring te gooien.''

Schneider was als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille vastgoed. Door de gemeentelijke enquêtecommissie werd hem verweten ''geen specifiek inzicht in de bedrijfsvoering van de vastgoedorganisatie'' te hebben gehad. Zijn aanblijven als wethouder hing af van voldoende steun in de gemeenteraad.

Enkele partijen hadden zich al van hem afgekeerd. Maar nu afgelopen maandag Leefbaar-raadslid Mohammed Anfal bekendmaakte over te stappen naar de lokale partij Nida, verloor de coalitie haar meerderheid.

Eerdmans gaat proberen genoeg draagvlak te vinden om het collegebeleid te handhaven: ''We hopen voor het zomerreces een verhaal te hebben waarmee we het collegebeleid dat we voeren en het college zelf ook gesteund wordt vanuit een meerderheid in de raad.''