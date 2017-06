Donderdag in 'Bureau Rijnmond'

Donderdagmiddag, na het nieuws van 17.00 uur, is op TV Rijnmond ‘Bureau Rijnmond’ te zien. ‘Bureau Rijnmond’ is het wekelijkse opsporingsprogramma van Openbaar Ministerie en politie. Met de volgende onderwerpen:

Verkrachting

Zondag 23 april is in Schiedam een 47-jarige vrouw verkracht in een auto. Het misbruik vond plaats rond 06.00 uur in de omgeving van de Fortunaweg of Mercuriusstraat.

De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die meer weten over deze man of deze auto.

Diefsta

Op 20 maart overlijdt een 80-jarige vrouw uit Rotterdam. Dezelfde dag wordt de pinpas van de overledene gestolen; hiermee wordt twee keer gepind.

De pinner is aangehouden. Zij heeft de pinpas van de overledene aan een onbekende man gegeven, die op 21 en 22 maart rond middernacht aan de Willem Ruyslaan te Rotterdam ook gepind heeft. Wie is deze twee pinner?

Mishandeling

Op het Schouwburgplein in Rotterdam is dinsdag 30 mei rond 19.45 uur een 18-jarig meisje mishandeld toen ze hand in hand met haar vriendin liep. Een aantal dagen later werden in totaal vijf minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van openlijk geweld.

Mogelijk is deze dadergroep verantwoordelijk voor meer gevallen van openlijk geweld. Via Bureau Rijnmond worden mensen die recentelijk slachtoffer van deze groep zijn geworden opgeroepen zich bij de politie te melden.





Overval op pakketbezorger

Op dinsdag 31 januari moet een koerier een pakketje van een telecombedrijf afleveren op de Librije in Capelle aan de IJssel. Als hij aankomt bij het adres en de schuifdeur aan de zijkant van zijn auto openmaakt, wordt hij van achteren vastgepakt en probeert iemand het pakketje te pakken.

De koerier verzet zich. Hij krijgt klappen op zijn hoofd, maar kan wel voorkomen dat het pakketje wordt meegenomen. Van de verdachte zijn camerabeelden terwijl hij voor de flat staat te wachten.

Woninginbraak

Op woensdag 31 mei tussen 09:45 uur en 10.30 uur heeft een woningbraak plaatsgevonden op de Boshoek te Zwijndrecht.

Van deze woninginbraak zijn camera beelden beschikbaar. Op de beelden zijn drie jonge mannen te zien. Wie hen herkent, mag bellen.

Openlijk geweld

Het slachtoffer en zijn vriendin reden op 2 april op de fiets door het fietstunneltje bij Rotterdam Centraal. Na een woordenwisseling met drie mannen wordt het slachtoffer door hen geschopt en geslagen.

Het slachtoffer is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Op de bewegende beelden zijn de mannen te zien.