Vitesse boos; slechts 1200 kaarten voor Johan Cruijff Schaal

Vitesse speelt als bekerwinnaar op zaterdag 5 augustus in de Kuip tegen landskampioen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal, maar de club uit Arnhem kan niet rekenen op veel steun. Vitesse krijgt van de KNVB slechts 1200 kaarten, omdat de Rotterdamse driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) de veiligheid niet kan garanderen tijdens de vakantieperiode.

"Dat staat niet in verhouding tot het uitgangspunt om van deze neutrale wedstrijd een aantrekkelijk voetbalevenement te maken," zegt algemeen directeur Joost de Wit. "Met dit aantal voelen we ons een figurant in een evenement waar we met het winnen van de beker toch echt de hoofdrol hebben verdiend," zegt hij op Vitesse.nl.

"Hoe moet ik dit uitleggen," baalt De Wit. "Onze supporters zijn een essentieel onderdeel van het spel, winnen doe je met z'n allen. Het voelt alsof je niet welkom bent op je eigen feest." De Wit vindt dat de KNVB zich ten onrechte verschuilt achter de Rotterdamse driehoek.

Vitesse won afgelopen seizoen de beker door AZ in de finale te verslaan.