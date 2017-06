De Rotterdamse gemeenteraad praat op dit moment over de fraude rond voormalig poppodium Waterfront en het aftreden van verantwoordelijk wethouder Schneider. Kijk hier live mee.









Eerder vandaag sprak de raad over de crisis in de coalitie die is ontstaan na de overstap van Leefbaar-raadslid Mohammed Anfal naar NIDA. De coalitie verloor daarmee eerder in de week de meerderheid in de raad.