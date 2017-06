Jandino: 'Ik stuiter voor De Kuip'

Twee dagen voor z'n stadionconcert in De Kuip kan Jandino Asporaat moeilijk in slaap komen. "Normaal gesproken heb ik genoeg aan vier à vijf uurtjes slaap, maar nu denk ik alleen maar aan De Kuip", vertelt de cabaretier in het ochtendprogramma Wakker op Radio Rijnmond. "Ik ben aan het stuiteren."

Samen met zijn vriend en collega Najib Amhali treedt de Rotterdammer zaterdagavond op voor 40.000 man. Nog nooit vond er in Nederland een comedyshow plaats in een stadion, maar zenuwachtig is Asporaat absoluut niet.

"Waar moet ik mij zorgen om maken? Niet om het weer. Feyenoord is ook kampioen geworden in de regen. Madonna, Michael Jackson, Marco Borsato...zij hebben er ook allemaal opgetreden. Bovendien is het niet anders als je voor 40.000 speelt of voor 400."

Niet anders qua zenuwen misschien, wel qua optreden. Dat heeft Jandino wel ervaren na eerdere optredens in Ahoy en Ziggo Dome. "Als je voor meer dan 200 man speelt, heb je eigenlijk geen contact meer met het publiek. De kunst is om te zorgen dat iedereen één blok wordt. Je moet het laten lijken alsof mensen in een woonkamer te zitten."

Show



Wie een theatershow verwacht, komt bedrogen uit. Met artiesten als Broederliefde, Birgit Lewis, Jan Smit en Gerard Joling is het veel meer dan dat. "Het is een echte show, met vuurwerk en al", licht Jandino toe.

Het decor bestaat uit drie podia en een catwalk van meer dan 70 meter lang. Daarnaast zijn er 6 grote LED-schermen, een 17-koppige band en 20 danseressen. "En 40.000 man", vult hij aan. "Het wordt heel warm...."

Wereld zonder jou



Bij het concert van Broederliefde trad Jandino Asporaat op als zanger. Een onverwachte carrièremove, die zaterdag een vervolg zal krijgen.

"De laatste keer dat er een concert was in De Kuip - voordat ze ons hebben verraden en massaal naar Amsterdam zijn gegaan - was van Marco Borsato. Hij zong met Trijntje Oosterhuis het nummer Wereld zonder jou. Ik heb de eer om samen met Trijntje een poging te wagen om dat nummer te zingen. Ik hoop dat ik de noten kan houden", besluit Jandino alsnog licht gespannen.

Comedy en Concert begint zaterdag om 20.30 uur in De Kuip. Er is nog een aantal kaarten verkrijgbaar.