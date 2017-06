Karsdorp gaat zondag onder het mes

Rick Karsdorp

Rick Karsdorp wordt geopereerd aan zijn meniscus. De kersverse aanwinst van AS Roma gaat komende zondag in Italië onder het mes. De inmiddels voormalig Feyenoorder liep in de uitwedstrijd bij Ajax in april een knieblessure op.

Het leek einde seizoen voor Karsdorp, maar tegen Excelsior stond hij weer in de basis. AS Roma was op de hoogte van de meniscusproblemen van Karsdorp. De club vindt het beter dat hij geopereerd wordt. Het is een kleine ingreep. Volgende week donderdag gaat Karsdorp met de Italiaanse topclub op trainingskamp in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sinds woensdag mag Karsdorp zich officieel speler van AS Roma noemen. Hij heeft een contract getekend voor vijf jaar. Feyenoord ontvangt 14 miljoen euro, maar dat bedrag kan met bonussen oplopen.