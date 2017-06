Rutten: 'Goed dat Karsdorp uit eigen omgeving stapt'

In het seizoen 2014/2015 liet Fred Rutten de jonge Rick Karsdorp debuteren in Feyenoord 1. Als rechtsback. Het leverde veel gefronste wenkbrauwen op, ook bij de hoofdrolspeler zelf, want Karsdorp was een middenvelder. Het bleek de juiste keuze. De woensdag naar AS Roma getransfereerde voetballer groeide in de Kuip uit tot international.

Rutten heeft heel wat uit moeten leggen toen hij besloot van Karsdorp een rechtervleugelverdediger te maken. "Rick stond daar zelf helemaal niet zo positief in. Bij iedereen waren er gefronste wenkbrauwen. Ik heb het zijn begeleiding en zaakwaarnemer ook uitgelegd, echt moeten overtuigen dat hij international kon worden," legt Rutten uit.

"Ik had Rick voor ik naar Feyenoord ging in de A1 gezien. Op nummer 10. Ik zag wel dat hij alles zo makkelijk kon, dat hij een beetje lui werd. Een brutale jongen, echt een Feyenoordspeler met potentie. Gedurende de trainingssessies probeerde ik hem uit als rechtsback, daar zag ik meer potentie in."

Volwassen worden

Toch had ook de momenteel clubloze trainer niet verwacht dat Karsdorp zich zo snel zou ontwikkelen in de Kuip. Met een toptransfer naar AS Roma. "Ik denk wel dat dit het juiste moment is voor hem. In het proces van volwassen worden is het goed als een speler uit zijn eigen omgeving stapt, daar groei je van, wordt hij volwassen van. Dat is nodig om een topspeler te worden."

Contact heeft Rutten na zijn periode bij Feyenoord niet meer gehad met Karsdorp. "Als je afscheid neemt van een club gaan contacten vaak verloren. Ook met Rick, met andere jongens heb ik nog wel contact."

"Dit is heel mooi voor Rick zelf. Dat hij zich dusdanig ontwikkeld heeft dat hij een mooie transfer heeft gekregen. En het doet altijd goed als je als trainer afwijkt van meningen van anderen en dat het dan gerealiseerd wordt. Dat geeft wel een prettig gevoel ja."

Altijd Feyenoorder

Het geeft Rutten ook een prettig gevoel dat Feyenoord afgelopen seizoen de landstitel pakte, de eerste in achttien jaar. "Ze zeggen weleens; eenmaal Feyenoorder, altijd Feyenoorder. Het is een korte periode geweest, in een prachtige stad, ik heb een hele mooie tijd gehad. Ondanks dat je nationaal niet gebracht hebt wat je had verwacht. De positieve dingen blijven hangen, het legioen. De Kuip blijft een vorm van een mythe."