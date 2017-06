Knager gestolen/gered door SOS-Dierenambulance?

Zijn konijn Charlie is volgens eigenaar Teus Oosterwijk uit Dordt gestolen door een overijverige dierenambulancier.

SOS-Dierenambulance ontkent in alle toonaarden en stelt alleen opgetreden zijn na een dumpingsmelding van een konijn op het Oudelandsehoekse Amazonedijkje.

Het conflict loopt hoog op en de misverstands-waarheid ligt vast in het midden.

Feit is wel dat met de wederrechtelijke ontvreemding van Charlie opa Teus en z'n kleinkinderen ontroostbaar zijn, zolang Charlie niet veilig op het honk in z'n hok terug is.

Jack Kerklaan dook in dit Dordtse onbeheerde konijnenburcht-dispuut.

Let op! Mieke van de SOS Dierenambulance hangt dadelijk bij Ruud de Boer in de uitzending. Eist rectificatie op Oosterwijks aantijgingen. Neemt ie z'n woorden terug of laat ie een of andere rectificatie plaatsen in de krant kan ie konijn Charlie komen halen bij ze.......