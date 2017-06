Ketelbinkietrofee na 35 jaar voor het laatst uitgereikt

Lof der Zoetheid aan het Noordplein viel zojuist rond twaalf uur de eer te beurt de laatste Ketelbinkietrofee voor 's Rotterdams beste koffiebeleving in de wacht te slepen.

Anastacia de Ruyter schoot als jongste telg uit het familiebedrijf tijdens de loftuit vol, maar kon meteen na het van de karakteristieke Ketelbink-ketel ook haar geluk en lol niet op

Het twintigtal willekeurig uit het Maassteedse journaille-contingent gekozen juryleden is na 35 jaar, sloten om niet te zeggen meren koffie en pleur beoordelen, in gemiddeld zo'n 150 grote plus kleine gelegenheden standaard gedurende de april, mei en junimaanden is de gerontische Ketelbink-koffiekeurcommissie er onderhand wel zo'n beetje mee klaar, zeg maar.

Zeker nu er over de positieve kwaliteitsdoorslag er volop naar huis geschreven en over de daken geschreeuwd mag.

In de diverse categorieen varierend van toeristische attracties, hotels en hostels, grand cafés, horeca algemeen, koffiespeciaalzaken en het eerder aangehaalde lunchroom-genre werden respectievelijk 't Wereldmuseum, Room rotterdam, Wijnbar Janssen & van Dijk, 't NRC- en Coffeelicious tot winnaar uitgeroepen.

Jack Kerklaan begaf zich onder het leutende gepeupel en kwam er gaandeweg achter dat er bij juryvoorzitter Bodaert al nieuwe prijsnoteringszooiplannen borrelen en de eerste originele Ketelbinkprijsketel nog steeds op de Oude Havenbodem ligt........