Gladon op huurbasis terug bij Heracles Almelo

Paul Gladon keert terug bij Heracles Almelo. De aanvaller wordt door de eredivisionist gehuurd van het Engelse Wolverhampton Wanderers. Vorig jaar zomer bewandelde de oud-speler van Sparta en FC Dordrecht nog de omgekeerde weg.

Zijn avontuur bij 'The Wolves', ook de oude club van John de Wolf, is echter geen succes geworden. Hij kwam maar drie keer in actie in het achterliggende seizoen.

Gladon speelde in totaal vijf jaar voor Sparta. Tussendoor werd de spits verhuurd aan FC Dordrecht. In 2015 nam Heracles hem transfervrij over van de Rotterdammers.