Rotterdam wint rechtszaak Turkse krant

De Turkse en Duitse krant en website Sabah moeten alle beschuldigingen aan het adres van het Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir rectificeren en herroepen. Dat was donderdag de uitspraak van rechtbank in Rotterdam.

Aboutaleb deed de mededeling tijdens de vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad, die samen met Yazir daarover een kort geding bij de voorzieningenrechter had aangespannen.

Sabah moet 7 dagen lang een rectificatie bovenaan de homepagina van de website plaatsen en ook bij de betreffende artikelen over de gemeenteraadslid zolang deze op de site blijven staan.

Daarnaast verbiedt de rechter de krant om in de toekomst opnieuw onjuiste uitspraken te doen over Yazir waarin hij in verband wordt gebracht met onder meer terreur of 'het regisseren van vijandschap ten opzichte van Turkije'.

Als rectificatie achterwege blijft, kost dat de uitgever een dwangsom van 1000 euro voor elke dag dat de vierde krant van Turkije in gebreke blijft. Die dwangsom zou maximaal kunnen oplopen tot 100.000 duizend euro, aldus de vordering.

De krant heeft het raadslid in maart in publicaties onder meer een ''terrorist'' en ''landverrader'' genoemd, die als ''geestelijk vader'' de beweging van Fethullah Gülen in Nederland zou leiden en banden zou onderhouden met PVV-politicus Geert Wilders.

De beweging van Gülen wordt in Ankara beschouwd als de aanstichter van de recente couppoging in het land.