Eetcafé Lof der Zoetheid aan het Noordplein in Rotterdam heeft de Ketelbinkie trofee gewonnen. Een jury maakte de uitslag donderdag bekend.

Het was de 36ste en laatste keer dat de trofee werd uitgereikt.

Andere winnaars waren Lunchroom Wereldmuseum in de categorie Toeristische attracties, Room Rotterdam in Hotels/Hostels en Wijnbar Jansen en Van Dijk in Horeca Algemeen.