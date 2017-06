Dalibor Volas nieuwe spits van Sparta

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met spits Dalibor Volas. De 30-jarige Sloveen komt over van NK Celje en tekent een contract voor één seizoen, met een optie voor een tweede jaar.

Sparta was op zoek naar een nieuwe aanvaller, nu Martin Pusic is vertrokken. De club hoopt wel ook het contract met Mathias Pogba nog te verlengen.

"Het is mooi dat we een ervaren spits kunnen vastleggen vlak voor we aan de voorbereiding beginnen", zegt trainer Alex Pastoor op de website van de Rotterdammers. Voordat de club aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen wil de oefenmeester nog niet met de media praten.