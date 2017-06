Geef de cavia's een villa

Cavia's willen een villa, wandeling door Kralinger Hout, Fidan's Family Food en Rotterdam Water Weekend in Chris Natuurlijk van 1 juli.

Cavia villa

Chris Natuurlijk gaat kijken bij de cavia's van De Wilgenhof. Al jaren wonen de cavia's van kinderboerderij in Rotterdam-Schiebroek onder de trap in de melkgeitenstal. Maar nu willen ze een caviavilla. De kinderboerderij aan de Ringdijk doet mee aan de Kinderboerderijen Actief Tour , een actie van kinderboerderijen om geld in te zamelen voor een speciaal doel. Tot en met 1 juli kan er nog gedoneerd worden voor de caviavilla en andere doelen.

Wandelen door Kralinger Hout

Het Kralinger Hout, dat was de 'werknaam" voor wat we nu kennen als het Kralingse Bos. Historicus Dik Vuik wandelt met Chris Natuurlijk door het bos en vertelt over de geschiedenis van dit recreatiegebied in Rotterdam. Onder leiding van de historicus is zaterdagmiddag 1 juli een wandeling door het Kralingse Bos.

Fidan's Family Food

Fidan Ekiz, tafeldame bij DWDD, programmamaker en columniste vertelt over haar kookboek Fidan's Family Food. Aan de hand van verhalen over haar familie laat ze zien hoe de Turkse cultuur en keuken in elkaar steekt. De Rotterdamse laat zaterdagmiddag 1 juli gerechtjes proeven uit haar boek. Chris Natuurlijk krijgt vast een kijkje in de keuken.

Rotterdam Water Weekend

Spetter, spatter, spater Rotterdam viert het water met het Rotterdam Water Weekend. Sander Waterval (what's in a name?) van de organisatie geeft een paar tips in Chris Natuurlijk.





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.