Drijvende Leuvetrappen in Rotterdam

Drijvende trap - Foto : Leanne Gerritsen Drijvende trap - Foto : Leanne Gerritsen Drijvende trap - Foto : Leanne Gerritsen De Drijvende Leuvetrappen

Na het enorme succes van De Trap bij Rotterdam Centraal is er deze zomer een nieuwe trapconstructie in de stad. Dit keer komt er een grote houten trapconstructie in de Leuvehaven bij Plein 1940.

Het bestaat uit twee trappen die met elkaar verbonden zijn door loopbruggen. De Drijvende Leuvetrappen blijven de hele zomer liggen. De gemeente wil het houten 'gevaarte' de komende vijf jaar op verschillende plekken in de stad plaatsen. Daarbij wordt gedacht aan het Eiland van Brienenoord, het Boerengat en de Merwe-Vierhavens. Op die manier moet de verbinding tussen het water en de stad benadrukt worden. De drijvende trappen zijn ontworpen door het Rotterdamse kunstenaars- en architectencollectief Observatorium. Ze gebruikten West-Europees sparrenhout. Volgens Observatoriumeigenaar Ruud Reutelingsperger zijn de trappen zó duurzaam dat ze eerste tien jaar geen onderhoud nodig hebben. De trappen in de Leuvehaven worden zondag officieel in gebruik genomen tijdens het Rotterdam Water Weekend.