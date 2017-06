Mishandelingen door groep meisjes in centrum Rotterdam

BR1724_sbplein01 BR1724_sbplein02

Op dinsdag 30 mei worden op het Schouwburgplein in Rotterdam twee dames mishandeld die hand in hand lopen. In eerste instantie lijkt het te gaan om anti-homogeweld. Maar al snel blijkt dat er soortgelijke mishandelingen zijn geweest met willekeurige slachtoffers.