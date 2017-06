Politie-inval in Barendrecht en Rotterdam wegens witwaspraktijken

De politie heeft in vijf steden - waaronder Rotterdam en Barendrecht - huiszoekingen gedaan

De politie heeft in onder meer Barendrecht en Rotterdam huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar witwaspraktijken en drugsinvoer. Het gaat om een woning in Barendrecht en twee horecagelegenheden in Rotterdam.

De politie vermoedt dat flinke sommen geld die verdiend zijn met de handel in verdovende middelen, zijn geïnvesteerd in twee restaurants in Amsterdam. De actie werd begin deze week tegelijkertijd ook in de hoofdstad, Amersfoort, Den Haag en Almere uitgevoerd. Bij de huiszoekingen zijn 70.000 euro en een vuurwapen met munitie gevonden en in beslag genomen. De politie hield in totaal acht verdachten aan van wie er vijf op donderdag voor de rechter in Rotterdam moeten verschijnen.