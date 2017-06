Rijnmond Nu: Heb jij last van ongedierte?

Vaak verkeer je in dezelfde omgeving, hetzelfde werk, dezelfde sociale kring. Je beseft niet wat er allemaal om je heen gebeurt als je van A naar B rijdt. Totdat je hulp inroept van een specialist, wiens zijn of háár wereld compleet anders is dan die van jou. Neem nou een specialist in het bestrijden van ongedierte: wat treffen die specialisten allemaal aan? Hoe hardnekkig is het probleem?

En hoe gaan zij muizen, ratten en ander gespuis te lijf? Ruud de Boer ontvangt vanmiddag Willem en Jeroen Roggeveen. Zij hebben het familiebedrijf 'Ongedierteservice'. Wil jij tips van de mannen? Heb je zelf last van ongedierte? Stuur dan een mail naar de studio! Nu@Rijnmond.nl of bel : 010 - 436 44 36. Tijdens en na de uitzending kun je ook twitteren: @JournalistRuud mét #RijnmondNu . RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Door: Ruud de Boer