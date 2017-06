SEH IJsselland Ziekenhuis korte tijd gesloten wegens stroomstoring

De SEH en de huisartsenpost waren onbereikbaar wegens een stroomstoring

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel kon donderdag vanaf 14:00 uur 's middags geen patiënten opnemen in verband met een stroomstoring. Ook de huisartsenpost was gesloten. Patiënten werden doorverwezen naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Erasmus MC.

De stroomstoring ontstond rond 14:00 uur en trof de operatiekamers. Om de reparatie te kunnen uitvoeren, moest de stroom worden uitgeschakeld. Daardoor waren ook de Spoedeisende Hulp en de huisartsenpost getroffen. De andere afdelingen ondervonden geen problemen. Tegen middernacht waren de problemen opgelost en werden de SEH en de huisartsenpost weer opengesteld voor patiënten.