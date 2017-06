Jeugdspeler Knoester verlengt contract bij Feyenoord

Mats Knoester heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd. De jonge verdediger lag nog tot medio 2018 vast, maar dat is nu met twee jaar verlengd.

Vorig seizoen speelde Knoester twee duels in het eerste elftal. Tijdens het winterse trainingskamp in Marbella speelde hij mee tegen Katwijk. Ook speelde hij negentig minuten mee in het benefiet duel tegen FC Dordrecht. Verder kwam hij voornamelijk uit in het onder negentien van de landskampioen.

De centrale verdediger speelt al sinds zijn zesde voor Feyenoord. In mei 2015 tekende hij zijn eerste profcontract bij Feyenoord.