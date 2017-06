Rotterdamse drugsverdachte zit weer vast

De Rotterdamse drugsverdachte Dennis van den Berg zit weer vast. Hij wordt zowel door het Landelijk Parket als justitie in Rotterdam verdacht van strafbare feiten.

De 46-jarige Van den Berg is een van de hoofdverdachten in het grote drugsproces rond douanier Gerrit G. Tegen hem is twaalf jaar cel geëist. De afgelopen maanden was zijn hechtenis geschorst: hij kon het proces in vrijheid bijwonen. Wel moest hij zich aan een aantal voorwaarden houden.

Dit weekend werd Dennis van den Berg opgepakt in zijn woning in Rotterdam. Het Landelijk Parket wil niet zeggen waarom het gaat. Vermoedelijk betreft het zijn gedrag op twitter. Daar dreigde hij foto's te gaan publiceren van undercover-agenten. Ook uitte hij bedreigingen aan het adres van een getuige in het drugsproces.

Ploertendoder

Tijdens de huiszoeking na zijn arrestatie werden softdrugs, speed, een ploertendoder en een stroomstootwapen gevonden. Justitie in Rotterdam vindt dat hij daarmee de voorwaarden heeft geschonden, waarop hij tijdelijk in vrijheid was gesteld.

Van den Berg zit nu dus op twee 'titels' vast: in de lopende drugszaak en voor het nieuwe strafbare feit waarvoor hij dit weekend is opgepakt.

Aanstaande dinsdag doet de rechtbank Rotterdam uitspraak in het grote drugsproces. Dan krijgen Dennis van den Berg, Gerrit G. en twee medeverdachten te horen of er een straf wordt opgelegd.