Modern Rotterdam trekt toeristen in jaren 30

Rotterdam is aan het begin van de vorige eeuw een stad die toeristen trekt met moderne architectuur en de haven. De net gedempte Coolsingel is de Champs-Elysees van Nederland en bedrijvigheid en het ruige karakter van de haven zijn de trots van de stad.

Haventochten zijn al voor de oorlog populair. Fop Smit, de oprichter van wat later de Spido wordt, organiseert vanaf 1919 boottochten naar de haven. Wanda Waanders van het Stadsarchief: "In eerste instantie alleen voor havenwerkers, maar vaanf 1930 ook voor dagjesmensen".

In de collectie van het Stadsarchief zijn de prachtig ontworpen affiches van Fop Smit & Co met daarop de dienstregeling te vinden. Het archief heeft ook vooroorlogse reisgidsen.

Reisgids 1937



In de gids 'Wij gaan een dagje naar... Rotterdam' uit 1937 staat een aantal stadswandelingen. Wanda Waanders: "In dit boekje en ook in andere reisgidsen wordt Rotterdam geprezen om haar moderne gebouwen, zoals het Witte Huis uit 1898".

Het Witte Huis wordt beschreven als de eerste wolkenkrabber van Europa. Het is een topattractie waar bezoeken met een lift naar het dak kunnen om van het uitzicht te genieten.

Ook de Coolsingel krijgt in de vooroorlogse reisgidsen veel aandacht. "Die is in de jaren twintig gedempt en wordt getransformeerd tot een moderne stadsboulevard, een beetje zoals de Champs Elysees in Parijs. Aan de Coolsingel gebouwen als het stadhuis, het postkantoor en de koopmansbeurs maar vooral de Bijenkorf is een trekpleister, die wordt gezien als het modernste warenhuis van Europa."

Ramptoerisme

Kort na het bombardement van mei 1940 is er vooral ramptoerisme. In de eerste jaren van de oorlog komen er ook dagjes mensen naar Rotterdam. De stad wil ook laten zien hoe snel de stad weer wordt opgebouwd en mensen zijn er ook nieuwsgierig naar. In 1942 geeft de ANWB een reisgids uit met welke bezienswaardigheden en musea in Rotterdam nog te bezoeken zijn.

Na de bevrijding richt Rotterdam zich op de wederopbouw en ook dat trekt toeristen. Vanaf 1946 tot 1966 zijn er speciale wederopbouw rondritten door de stad. Die worden georganiseerd door de RET en het Bureau Voorlichting en Publiciteit.

Wederopbouwrondritten



Een bus rijdt langs de hoogtepunten van de wederopbouw, de passagiers krijgen een toelichting over de moderne gebouwen als het Groothandelsgebouw, de bankgebouwen aan de Blaak, de nieuwe Bijenkorf en de Lijnbaan.

Die bustochten zijn succesvol. De organisatie concludeert in 1962 dat er al zo'n 800.000 passagiers zijn geweest. Vanaf 1963 krijgen de ritten een andere naam: 'Kriskras door Rotterdam'. De bus doet dan ook nieuwe wijken als Zuidwijk en Pendrecht aan en later ook Prins Alexander en Groot-IJsselmonde.

Leeg



In 1966 stoppen de wederopbouwritten. Waanders: "Eind jaren zestig komt er een omslag in het denken over de stad. De moderne stad wordt ongezellig en leeg gevonden. Dat zie je terug in het toerisme, het aantal mensen dat naar de stad komt, daalt."

Drie attracties blijven in die periode onverminderd mensen trekken: de haventochten van de Spido, de Euromast en diergaarde Blijdorp. Deze drie staan ook op de affiches en in de reisgidsen uit die tijd.

Google

Inmiddels is Rotterdam weer populair onder toeristen. De stad staat in de top 10 van Lonely Planet en de Rough Guide. Google heeft naar buiten gebracht dat Rotterdam in de top 5 scoort met zoektermen door Amerikanen, Belgen en Engelsen rond vakantieplannen in het afgelopen half jaar.

"Bijzonder dat het imago van hard werken, havenstad, vooruitstrevend en moderne architectuur al voor de oorlog bij Rotterdam hoort en toeristen trekt en nu nog steeds", aldus Waanders. Die populariteit wordt in het Stadsarchief ook nu weer vast gelegd. "We hebben de Lonely Planet en de Rough Guide al in de collectie."